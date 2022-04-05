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4月5日疫情整理包／北大、東吳皆有學生確診 國中小增3校停課

聯合新聞網 / 綜合報導
本土新冠疫情多點爆發，已波及多所學校。示意圖與新聞內容無關。 圖／聯合報系資料照
本土新冠疫情多點爆發，已波及多所學校。示意圖與新聞內容無關。 圖／聯合報系資料照

本土疫情升溫、多點爆發，《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


新北市三峽台北大學證實4日發現校內有1名學生確診，暫停實體上課至4月11日，由於該生在校時，多在教室及校內的運動中心健身房，若師生有相關的重疊足跡，可能要多留意身體狀況或自行快篩。more...


東吳大學指出，4月4日晚間接獲某位同學主動通知其已確診，現已針對其在校內足跡狀況進行了解，並提醒3月30日下午13時至15時使用外雙溪校區B404教室，以及同日15時至17時使用D0419教室的師生立即採取預防性的自主隔離措施，等待衛生單位進一步通知。more...


台東縣今日新增1陰轉陽確診案例，為案23029密切接觸者(50多歲女性、Ct值17.5)，其可傳染期間皆屬於居家隔離，無縣內足跡。因同住家人有2名為關山國小學生，故關山國小明天「預防性停課一天」。more...


新竹市傳新增2人確診，為一對母子檔，媽媽為新科國中的老師，兒子就讀康橋小學一年級，目前兩校皆依防疫守則進行停課，從4月6日起停課至4月15日，18日復課，明天2校將進行全校擴大篩檢。more...

新冠肺炎 COVID-19

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