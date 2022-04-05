桃園市府要求員工清明連假後快篩 公費支應試劑
今天是清明連假最後一天，桃園市長鄭文燦要求市府員工在明天中午前完成收假快篩。市府秘書處表示，市府一、二級機關預估快篩逾1萬人，將由公費支應快篩試劑。
鄭文燦昨天主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，建議民眾在清明連假結束返回職場前進行居家快篩，桃園市政府員工也將在4月6日中午前回報快篩結果，確保家庭與職場安全。
桃園市政府秘書處處長顏子傑向中央社表示，快篩包含市府全體員工，根據本月統計，市府各局處等一級機關，以及建築管理處、市立圖書館等二級機關，初估約有1萬餘人，委外、安心上工、清潔等人力部分，會請各單位回報時一併統計。
顏子傑說，快篩試劑由公費支應，員工可以自行購買後以業務費核銷，各單位也可以統一購買提供員工；快篩結果彙整時間是6日中午12時前，由各單位統整後向秘書處回報，若有員工尚在休假、未返回崗位，則待回來上班當天再回報快篩結果。
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