基隆增31例 2托嬰中心員工確診全員隔離

基隆市今天新增31例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，其中2例是某物流群聚延伸案，與基隆安樂托嬰中心有關，市府已匡列托嬰中心全數人員居家隔離並通知篩檢。

市長林右昌下午藉由視訊表示，某物流群聚相關新增3例，其中案24557是職場接觸者，在匡列居隔期間發病確診，另外有2例是延伸案，與基隆安樂托嬰中心有關，案24554是案24302的太太，在安樂托嬰中心任職，匡列居隔期間採檢確診，案24547則是該托嬰中心的廚工。

林右昌說，由於案24554的工作性質會接觸到孩子，市府已針對托嬰中心所有孩童與工作人員全數匡列居隔，昨天第一時間也通知所有員工及孩童PCR核酸檢測，托嬰中心所在大樓雖然還有其他單位，經防疫醫師現地疫調勘查後認為風險不大，已要求加強自主健康監測。

此外，林右昌說，案24556、案24586、案24591都與案24341是某教會教友，因室內環境通風不良風險較高，市府已將全部參與者皆列為居家隔離對象，另外，教會一樓是老人送餐據點，有社工、廚工進行送餐的志工活動，雖社工表示並無參與教會活動，但經防疫醫師現地疫調勘查後認為仍有足跡重疊風險，因此也通知據點全體員工儘速前往社區篩檢站篩檢。

此外，經國管理暨健康學院向中央社記者表示，學校已有3名學生染疫，首例是名餐旅系學生，學校在3月29日接獲通知，個案疑似在校外受到感染，第2例則在3月30日接到通報，第3例在今天接獲通知，第2例和第3例是護理系同班同學，至於感染源有待釐清。

校方表示，目前已有168名學生和7名老師被匡列居家隔離，校方在尚未接獲有學生確診前，已在3月28日開會決定，從4月1日起至4月10日採取遠距教學，學校並已在日前全面消毒完畢。

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