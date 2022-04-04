快訊

王喜爆血喊「通緝」採檢人員 杜汶澤千文勸尊重台灣

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

基隆增31例 2托嬰中心員工確診全員隔離

中央社 / 基隆4日電

基隆市今天新增31例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，其中2例是某物流群聚延伸案，與基隆安樂托嬰中心有關，市府已匡列托嬰中心全數人員居家隔離並通知篩檢。

市長林右昌下午藉由視訊表示，某物流群聚相關新增3例，其中案24557是職場接觸者，在匡列居隔期間發病確診，另外有2例是延伸案，與基隆安樂托嬰中心有關，案24554是案24302的太太，在安樂托嬰中心任職，匡列居隔期間採檢確診，案24547則是該托嬰中心的廚工。

林右昌說，由於案24554的工作性質會接觸到孩子，市府已針對托嬰中心所有孩童與工作人員全數匡列居隔，昨天第一時間也通知所有員工及孩童PCR核酸檢測，托嬰中心所在大樓雖然還有其他單位，經防疫醫師現地疫調勘查後認為風險不大，已要求加強自主健康監測。

此外，林右昌說，案24556、案24586、案24591都與案24341是某教會教友，因室內環境通風不良風險較高，市府已將全部參與者皆列為居家隔離對象，另外，教會一樓是老人送餐據點，有社工、廚工進行送餐的志工活動，雖社工表示並無參與教會活動，但經防疫醫師現地疫調勘查後認為仍有足跡重疊風險，因此也通知據點全體員工儘速前往社區篩檢站篩檢。

此外，經國管理暨健康學院向中央社記者表示，學校已有3名學生染疫，首例是名餐旅系學生，學校在3月29日接獲通知，個案疑似在校外受到感染，第2例則在3月30日接到通報，第3例在今天接獲通知，第2例和第3例是護理系同班同學，至於感染源有待釐清。

校方表示，目前已有168名學生和7名老師被匡列居家隔離，校方在尚未接獲有學生確診前，已在3月28日開會決定，從4月1日起至4月10日採取遠距教學，學校並已在日前全面消毒完畢。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

基隆防疫愛心篩檢 13萬570試劑5日起發放

重複領、轉賣、陽性不通報 林右昌坦承快篩有道德風險

林右昌公布愛心篩檢方案 規畫13萬人參與占全市36.1%

【重磅快評】基隆疫情失火 林右昌卻只在意類普篩名稱

相關新聞

不斷更新／連4天單日本土破百 各縣市確診足跡一次看

原清明連假本土個案100例以下不開的指揮中心記者會，今下午2時臨時舉行，病例數是否再度攀升，由指揮官陳時中對外說明。

黃偉哲和確診者足跡重疊 自我健康監測10天

台南市今天零確診，但市長黃偉哲在臉書表示，衛生局下午通知他，4月2日的公開活動，和確診者的足跡重疊，雖然沒有接觸，但要自...

北市產後護理之家人員確診 全院92人採檢結果出爐

台北今新增23例本土個案，其中一例住在萬華區的確診者（案24582）任職於松山區某產後護理之家，北市衛生局今派採檢車前往...

松山區某產後護理之家人員確診 北市急採檢92人

國內今新增133例本土病例，台北市有23例，其中一例住在萬華區的確診者（案24582）任職於松山區某產後護理之家，北市今...

4月4日疫情整理包／整體個案數略降 北市加23例、新北增46例

本土疫情升溫、多點爆發，《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。

三峽體育教師案增19人確診 侯友宜：確診數字有下降

新北今日增46例，其中三峽體育老師確診相關再增19人確診，目前累計已有79人染疫。新北市長侯友宜表示，三峽某國小教師（案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。