台北+23！足跡曝光 晶華酒店、新光三越、北投郵局上榜

中央流行疫情指揮中心宣布，北市今新增23例本土，北市衛生局今下午公布6頁滿滿足跡，包含台北車站、北投郵局、北投區養生會館、台北晶華酒店ROBIN’S牛排屋、新光三越台北南西店一館、誠品書店南西店、全聯士林中正。 北市今新增23例本土，衛生局公布6頁滿滿足跡。圖／北市衛生局提供 北市今新增23例本土，衛生局公布6頁滿滿足跡。圖／北市衛生局提供 北市今新增23例本土，衛生局公布6頁滿滿足跡。圖／北市衛生局提供 北市今新增23例本土，衛生局公布6頁滿滿足跡。圖／北市衛生局提供 北市今新增23例本土，衛生局公布6頁滿滿足跡。圖／北市衛生局提供 北市今新增23例本土，衛生局公布6頁滿滿足跡。圖／北市衛生局提供

商品推薦