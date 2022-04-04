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南港高工8生1師染疫 全校停課至4月11日

台北+23！足跡曝光 晶華酒店、新光三越、北投郵局上榜

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

中央流行疫情指揮中心宣布，北市今新增23例本土，北市衛生局今下午公布6頁滿滿足跡，包含台北車站、北投郵局、北投區養生會館、台北晶華酒店ROBIN’S牛排屋、新光三越台北南西店一館、誠品書店南西店、全聯士林中正。

北市今新增23例本土，衛生局公布6頁滿滿足跡。圖／北市衛生局提供
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北市今新增23例本土，衛生局公布6頁滿滿足跡。圖／北市衛生局提供
北市今新增23例本土，衛生局公布6頁滿滿足跡。圖／北市衛生局提供
北市今新增23例本土，衛生局公布6頁滿滿足跡。圖／北市衛生局提供
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北市今新增23例本土，衛生局公布6頁滿滿足跡。圖／北市衛生局提供
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