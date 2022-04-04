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立委助理確診 衛福部2人足跡重疊上班前須快篩

中央社 / 台北4日電

立委廖國棟的助理染疫，未接觸確診者、但有同樓層足跡的2名衛福部員工目前快篩陰性，今天被要求在清明連假後，4月6、7日上班前須執行家用快篩，8日再次PCR檢驗。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情燒進立法院，國民黨籍立委廖國棟有2名助理確診，立法院今天表示，2位確診助理病毒檢驗Ct值低，傳染風險高，位於立委研究大樓8樓同樓層的立委及助理，於6日上班日前，應做PCR或快篩採檢，確定為陰性才能進入院區。

衛福部主任秘書兼防疫長張雍敏今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中說明，衛福部昨天接獲訊息後，立即清查3月27日至4月1日有接觸史或足跡的衛福部人員名單，分為三大類，包含曾接觸確診個案、有接觸廖國棟立委辦公室內非確診者、完全無接觸者。

張雍敏說，其中完全無接觸者占99%，有接觸確診個案者為0人；至於有接觸立委辦公室內非確診病例者則有2人。

張雍敏說明，這2名衛福部員工3月29日接觸到非確診者，4月3日家用快篩的結果陰性，今天將進行病毒核酸PCR，若PCR陽性，則配合衛生局依現行規範辦理。

若上述2人今天PCR檢驗結果為陰性，可列為自主健康監測，如有發燒呼吸道異常症狀，需主動通報就醫或篩檢，直到4月6日及4月7日上班前，須執行家用快飾，4月8日再次進行PCR，確保有效圍堵疫情。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，立委辦公室裡面接觸的人很多，疫調清楚再釐清速度慢，這再再顯示自主應變重要性，內部第一時間展開分流，接觸者進行快篩跟自我健康監測，就能加速疫情控制，防疫效率才會更高。

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