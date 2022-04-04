宜蘭確診+3皆未滿10歲幼童 屬於舞蹈教室傳播鏈
中央今天公布宜蘭新增6名確診個案，其中3名宜蘭縣府昨天已經公布，今天新增3名確診是案24545是黎明國小一年級女童、案24669是培爾傑特幼兒園的大班女幼童、案24731是中山國小一年級男童，三名確診者都是沒打疫苗的小小孩，也都與舞蹈教室傳播鏈有關。
據了解，中央今天下午兩點公布的6名確診個案，其中案24450、案24544和案24546，宜蘭縣在昨天都已經公布說明，今天新增3例，案24545與案24669是未滿10歲女童，舞蹈教室的學生。
衛生局說，3月30日舞蹈班老師(案23258)確診時，這2案已被匡列居家隔離對象且採檢為陰性，近日出現發燒、喉嚨痛、流鼻水等症狀，安排採檢PCR結果為陽性，屬於「陰轉陽」個案，CT值分別13.9及15.3。
今天新增的案24731是一年級男學童，是之前中山國小確診者案23887的弟弟，居家隔離期間陰轉陽，CT值15.7，住院治療中。
衛生局補充說明，昨天案24546確診者有參加校內社團活動，目前社團活動成員已被匡列居家隔離對象，該案縣內足跡為3月31日下午6時30分至8時40分，在何嘉仁美語補習班(宜蘭市女中路3段319號)。
目前停課的6所學校都至少有2個以上確診個案，分別是羅東國中、光復國小、員山國小、新生國小、凱旋國小及中山國小，宜蘭高中及黎明國小有1班停課。
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