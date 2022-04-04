新北增46例 足跡曾到新店好市多、客運、台鐵及捷運

新北今日增加46例，其中三峽相關案19人、中和相關案2人、基隆相關案8人、北市相關案6人、台中相關案1人、花蓮相關案1人。衛生局同步公布15人個案確診足跡。

新北衛生局公布，案24313、24315、24316、24321、24343-24348、23987、24467、24568、24604及24562足跡，曾遍及松山新店線、板南線、好市多Costco新店、三鶯國民運動中心游泳池、汐科火車站、欣欣大眾魷魚羹，也曾搭乘客運及公車。 新北衛生局同步公布15人個案確診足跡。圖／新北衛生局提供 新北衛生局同步公布15人個案確診足跡。圖／新北衛生局提供

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