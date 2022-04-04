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沒打第3劑疫苗！本土增1名「中症患者」為20多歲年輕人

海大餐敘案衍生銀行行員確診 鄭文燦：恐爆另波群聚

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園今天新增15例，市長鄭文燦表示，但海大餐敘案衍生出1名離職銀行行員確診，可能引發另一波職場群聚。圖／市府提供
桃園今天新增15例，市長鄭文燦表示，但海大餐敘案衍生出1名離職銀行行員確診，可能引發另一波職場群聚。圖／市府提供

桃園今天新增15例，市長鄭文燦表示，新增的15例中有14例都是匡列居隔期間確診，但海大餐敘案衍生出1名離職銀行行員確診，可能引發另一波職場群聚；另一案是男子到醫院陪病時確診，由於該案一採陰、二採陽，懷疑感染源可能就在院內，後續將對醫院擴大篩檢。

桃園大潭電廠今新增1例、凡美工作室2例、舞蹈班傳播鏈2例、林口檢疫所1例、基隆接觸者3例、新北柔道老師接觸者3例、南港高工接觸者1例、台中活動史1例，另1例疫調中。

鄭文燦表示，今大潭電廠群聚衍生1案，為50多歲男子，其妻是中華工程員工，遭匡列後二採確診；凡美工作室今衍生2案分別是10多歲的永豐國中女學生，是確診員工23616的女兒，另一案則是30多歲男子，是衛理幼兒園確診女童的爸爸，工作室目前累計已39例。

鄭文燦表示，舞蹈班今衍生2例，分別是10幾歲的女學生及40多歲的女性，是舞蹈班的同學及媽媽；基隆海大餐敘今也衍生3例，其中一例原本為某銀行分行行員，3月31日離職，之後曾到銀行與同事接觸，該案匡列採檢後確診，預估後續恐爆發另波銀行職場群聚。

鄭文燦表示，新北柔道老師今衍生3例，另還有幾例是較為獨立的個案，包括案24571為20多歲的男子，到醫院陪同家人住院時確診，由於該男一採陰、二採轉陽，Ct值14，研判感染源可能在院內，市府將對醫院匡列採檢。

鄭文燦表示，目前桃園共有16校、2幼兒園、4補習班停課中，其中復旦高中、大業國小、東勢國小3校即將居隔期滿，期滿後確認無風險就會復課；另清明連假期間民眾與較多人群接觸，桃園市府員工6日上班前均須完成快篩，以確保安全。

新冠肺炎 COVID-19

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