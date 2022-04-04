基隆公教全數篩 市府：請配合組織安排 勿扣非自願帽子
中央撥發20萬劑快篩試劑到基隆市，市府已發出2萬多份給公教人員，6日上班前要自行快篩並回報結果，外界質疑這種要求還算是自願性嗎？基市府回應，公務人員屬組織性規畫篩檢人員，希望大家配合，主動積極回覆，因為這是防疫一體的事情。
衛生福利部長陳時中3月30日在基隆提出類普篩概念，表示要在基隆廣發快篩試劑，並由市府規畫怎麼發，怎麼回報，中央與地方合作發展「普篩的基隆模式」，既能圍堵住基隆這波疫情，未來如果解封，對防疫也有幫助。
基隆市長林右昌昨天說，這個計畫並不是把試劑發下去就好了，因為量非常大，還有偽陽性等問題，所以要非常慎重，會以自願性為主，組織性的安排為輔，今天下午公布執行方案，名稱為「全民防疫愛心篩檢」計畫，不稱類普篩，因為是屬自願性質。
中央在4月1日運送20萬快篩試劑到基隆市，市府先發出2萬多劑給公務機關及家屬，要求在公部門任職人員，6日上班前要先自主快篩檢測。
公部門人員6日上班前都要回報篩檢結果，是不是違背林右昌的「自願說」？市府發言人沈詠珮今天回應，市府會針對具有風險的族群規畫篩檢，公務人員多少會跟他人有一些接觸，所以也用規畫篩檢方式進行，希望外界不要扣上非自願性的帽子。
沈詠珮說，全民防疫愛心篩檢計畫以自願為主，組織性的安排為輔，公務人員也屬組織性安排篩檢對象。市府沒有辦法強制公務人員篩檢，但希望大家配合，主動積極的回覆，因為這是防疫一體的事情，大家必須一起做，所以林市長才會提出「全民防疫愛心篩檢」這個名詞。
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