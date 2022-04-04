桃園市本土增15例 足跡遍桃園等7區賣場、超商、藥局

桃園市今天新增15例本土確診，市府稍早公布最新疫調足跡，遍及桃園、中壢、平鎮、楊梅、龜山、蘆竹、新屋等7區，曾至桃園遠百、南崁Costco、經國家樂福、大有全聯等賣場，還有多間藥局、各大超商及麥當勞、錢都等餐廳，楊梅埔心市場也在列，市府呼籲曾出入的民眾於足跡重疊次日起14天自我健康監測，若有症狀請就醫採檢。 桃園今增15例本土，市府公布最新疫調足跡。圖／市府提供 桃園今增15例本土，市府公布最新疫調足跡。圖／市府提供

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