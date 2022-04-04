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桃園+15足跡曝光！遍及7區賣場、超商、藥局

沒打第3劑疫苗！本土增1名「中症患者」為20多歲年輕人

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不斷更新／連4天單日本土破百 各縣市確診足跡一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣祭會場出現確診者足跡，屏東縣府針對會場區域全面清潔消毒。圖／屏東縣政府提供
台灣祭會場出現確診者足跡，屏東縣府針對會場區域全面清潔消毒。圖／屏東縣政府提供

原清明連假本土個案100例以下不開的指揮中心記者會，今下午2時臨時舉行。今（4日）國內新增133例本土個案，為64例男性、69例女性，以新北市新增46例最多；境外移入新增142例，其中有68例為航班落地採檢陽性。聯合新聞網不斷更新整理今日全台所有足跡，讓您一次快速掌握資訊。

【基隆市】【台北市】【新北市】【桃園市】【新竹市】【新竹縣】【台中市】【彰化縣】【台南市】、【高雄市】、【屏東縣】、【宜蘭縣】【花蓮縣】、【台東縣】、【金門縣】



基隆市長林右昌今（4日）下午逐一說明與基隆相關的31例確診個案，並新公布5例個案公共場所活動史，製作圖卡供民眾自行比對足跡。除了多家商店入列，案24556在3月30日和4月1日都有前往基隆教會，被防疫醫師視為防疫重點。

基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供

基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供

基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供

基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供



國內疫情升溫，各地頻傳確診足跡，台北市衛生局今（4日）一早公布滿滿12張足跡表，包含北市多家超商、遠東SOGO忠孝館、遠東SOGO台北天母店、好市多北投店、CityLink松山壹號店、蝦皮店到店松山錦富店。

北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供

北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今早公布12張滿滿足跡表。圖／北市衛生局提供



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桃園市今（4日）新增15例本土確診，足跡遍及桃園、中壢、平鎮、楊梅、龜山、蘆竹、新屋等7區，曾至桃園遠百、南崁Costco、經國家樂福、大有全聯等賣場，還有多間藥局、各大超商及麥當勞、錢都等餐廳，楊梅埔心市場也在列。

桃園今增15例本土，市府公布最新疫調足跡。圖／市府提供
桃園今增15例本土，市府公布最新疫調足跡。圖／市府提供

桃園今增15例本土，市府公布最新疫調足跡。圖／市府提供
桃園今增15例本土，市府公布最新疫調足跡。圖／市府提供



中央流行疫情指揮中心今（4日）公布新竹市新增2名確診個案案24474、案24610。新竹市衛生局長吳欣席指出，案24474與新北市確診個案23508於3月29日足跡重疊，他因警覺而自行快篩、結果陽性，就醫後PCR陽性確診。案24610則因接觸桃園市確診個案24605而被匡列，經PCR陽性確診。兩案共匡列90人進行居家隔離與採檢。

另外，包含禧樂日本料理、台灣中油民華站、懷恩堂掃墓、振興牛肉河粉（內用）、特力屋等處都有兩案的足跡。圖／市府提供
另外，包含禧樂日本料理、台灣中油民華站、懷恩堂掃墓、振興牛肉河粉（內用）、特力屋等處都有兩案的足跡。圖／市府提供



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彰化縣新冠肺炎今（4日）連3天「嘉玲」，不過衛生局公布有兩處確診者足跡，分別是4月2日下午3時10分到3時45分彰化市中正路2段307號「皇品牛肉麵中正店」，以及4月2日晚間7時20分到7時45分彰化市南郭路一段8段「阿章爌肉飯」，為同一確診者，但CT值超過30，傳染風險性低，因此未要求關門停業。

彰化縣今天新冠肺炎今天雖然未新增確診人數，但公布彰化市中正路 「皇品牛肉麵中正店」及南郭路「阿章爌肉飯」兩處確診者足跡。圖／彰化縣政府提供
彰化縣今天新冠肺炎今天雖然未新增確診人數，但公布彰化市中正路 「皇品牛肉麵中正店」及南郭路「阿章爌肉飯」兩處確診者足跡。圖／彰化縣政府提供



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高雄今（4日）+0，市長陳其邁表示，已與中央疫情指揮中心確認，今天確診的案24685為30多歲男性，長期居住在台北市、工作在新北市，不屬於高雄個案，與中央討論後，該案會重新歸列屬新北市。另外案24399為台北市個案，為20多歲多歲女性，1日搭高鐵1492車次自由座，從左營搭計程車至墾丁參加台灣祭。案24682工作、居住地都在新北，在1日搭高鐵回南部，因停電狀況，在台南下車搭乘接駁車至左營。新竹個案案24790、案24791、案24792等三人為一家人，為20多歲母親和2歲和7歲女兒。2日自駕到高雄，2日在新化休息站有停留。

案24682足跡。圖／高市衛生局提供
案24682足跡。圖／高市衛生局提供

案24685足跡。圖／高市衛生局提供
案24685足跡。圖／高市衛生局提供

案24399足跡。圖／高市衛生局提供
案24399足跡。圖／高市衛生局提供

新竹個案案24790、案24791、案24792足跡。圖／高市衛生局提供
新竹個案案24790、案24791、案24792足跡。圖／高市衛生局提供



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新冠肺炎 COVID-19 足跡

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