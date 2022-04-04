快訊

未畢業就拿500萬獎金 學霸培育從出生開始

王喜為無禮黑白照致歉「莊天祥」網傻眼

澎湖民眾可領家用快篩試劑 防杜疫情升溫釀破口

中央社 / 澎湖縣4日電

COVID-19本土疫情升溫，不同場所相繼發生感染源待釐清的群聚事件，澎湖縣政府今天發放快篩試劑，對象為有旅遊或接觸史、且有呼吸道症狀者，可前往各診所經醫師評估公費家用快篩。

澎湖縣政府發布新聞指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）為強化社區監測，民眾有旅遊或接觸史，且有呼吸道症狀，可前往江明儒、周明河等5家特約診所就醫，並經醫師評估領取公費家用快篩試劑，自行檢測，若為陽性，衛生局將安排儘速採檢。

澎湖縣衛生局表示，最近因境外及本土COVID-19確診個案增加，加上清明連假返鄉掃墓祭祖與出遊，民如曾去過確診者足跡熱區或重疊，或是與接觸過確診者，隨時要留意身體狀況，也可至藥局自行選購COVID-19家用快篩試劑。至於離島地區，可至各衛生所的社區採檢點進行快篩服務，防杜疫情破口。

衛生局籲請民眾在疫情間，避免出入人多擁擠場所，確實戴口罩，勤洗手並維持社交距離，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

「數字看基隆疫情未擴大」 王必勝：快篩可證明是不是

防堵疫情 屏東今開設6座篩檢站、今明免費發家用快篩劑

蔡適應：快篩試劑能減少民眾疑慮 避免篩檢站突然爆量

墾丁免費快篩試劑2小時發完 屏東縣追加9000劑

相關新聞

北市曝滿滿12頁足跡…赤峰街、好市多上榜 下午記者會說明

國內疫情升溫，各地頻傳確診足跡，北市昨日新增19例本土個案，其中SOGO忠孝館特展群聚案有6名廠商染疫，北市府發送超過7...

「數字看基隆疫情未擴大」 王必勝：快篩可證明是不是

基隆市長林右昌今天下午公布「全民防疫愛心篩檢」執行方式，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝上...

婚宴疫情最後1人採陰 台中今無新增確診

台中市雖然先前有婚宴案疫情，但在積極疫調和匡列採檢下，今天應可確定疫情已獲得控制，除了已公布的花蓮醫療機構接觸者、梧棲家...

基隆強迫愛心篩檢？ 公教先領2萬劑：6日前要回報結果

中央撥發20萬劑快篩試劑到基隆市，市府已發出2萬多份給公教人員，6日上班前要自行快篩並回報結果。1名市府單位人員說，自己...

港星機場PCR「戳到爆血」 醫：很少見、可能鼻中隔彎曲

港星王喜昨晚搭機抵台，但他在臉書控訴在機場進行PCR採檢時，被戳到鼻子鼻子流血，而他貼出的照片也可見到口罩滿是鮮血。對於...

台東今「嘉玲」 返鄉遊子想出門 網友勸宅在家防疫

本土疫情升溫，台東縣今日持續「嘉玲」零確診，但台東縣民對防疫非常重視，昨日有網友在臉書發問，連續假期返鄉回台東「推薦哪裡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。