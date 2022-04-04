澎湖民眾可領家用快篩試劑 防杜疫情升溫釀破口
COVID-19本土疫情升溫，不同場所相繼發生感染源待釐清的群聚事件，澎湖縣政府今天發放快篩試劑，對象為有旅遊或接觸史、且有呼吸道症狀者，可前往各診所經醫師評估公費家用快篩。
澎湖縣政府發布新聞指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）為強化社區監測，民眾有旅遊或接觸史，且有呼吸道症狀，可前往江明儒、周明河等5家特約診所就醫，並經醫師評估領取公費家用快篩試劑，自行檢測，若為陽性，衛生局將安排儘速採檢。
澎湖縣衛生局表示，最近因境外及本土COVID-19確診個案增加，加上清明連假返鄉掃墓祭祖與出遊，民如曾去過確診者足跡熱區或重疊，或是與接觸過確診者，隨時要留意身體狀況，也可至藥局自行選購COVID-19家用快篩試劑。至於離島地區，可至各衛生所的社區採檢點進行快篩服務，防杜疫情破口。
衛生局籲請民眾在疫情間，避免出入人多擁擠場所，確實戴口罩，勤洗手並維持社交距離，共同嚴守社區防線。
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