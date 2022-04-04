宜蘭舞蹈教室傳播鏈「陰轉陽」比例驚人 這動作可自保

宜蘭連爆出舞蹈教室傳播鏈確診個案，縣衛生局在舞蹈老師確診後，匡列居家隔離學生，後來這些居隔的舞蹈學生接連爆發「陰轉陽」，讓衛生局感到驚訝；從疫調中發現，這次確診者或陰轉陽的確診者都與脫口罩進食、跳舞沒有戴口罩有關。

3月30日出現桃園來到宜蘭開設舞蹈教室的老師確診，由於確診老師也在縣內學校兼課，使得疫情散播快速。先確診的一對夫妻，他們是27日載著就讀羅東國中的女兒到桃園加強練舞，期間買麥當勞到舞蹈教室，脫下口罩與老師邊聊邊吃，夫妻兩人相隔一天先後確診。

疫情最嚴重是3名外縣市舞蹈老師來上課的喜姆比舞蹈教室，匡列70多人居家隔離，爆發確診者集中在10歲上下的學舞孩子，這些孩子第一時間都被居家隔離並篩檢呈現陰性，後來出現不適再篩檢，「陰轉陽」疫情連環爆。

舞蹈教室傳播鏈的確診學生幾乎都是「陰轉陽」，縣衛生局感到不尋常，但從疫調發現一個重要共通點，脫下口罩與老師吃麥當勞、學舞時脫下口罩近距離接觸，或沒有戴口罩，是這波染疫的主因。

衛生局拜託民眾，這波病毒的傳播力「超強」，務必把口罩戴好，該打的疫苗都要打好打滿，做好自保動作，就比較不會被傳染。 宜蘭舞蹈教室傳播鏈的染疫孩子，幾乎都是在居家隔離期間爆出「陰轉陽」確診，有些不尋常。圖／衛生局提供

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