4月4日疫情整理包／基市第7校傳學生確診 花蓮消防員染疫
本土疫情升溫、多點爆發，《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。
基隆市已知有6所學校傳出疫情，分別是海洋大學、崇右科大、二信高中、南榮國中、碇內國小和東信國小，加上建德國小，全市已有7所學校有師生染疫。more...
花蓮縣消防局證實，自強分隊1名消防員出現喉嚨痛症狀，經快篩試劑檢驗為陽性後，立即通報衛生局安排PCR檢測，檢查結果為陽性。為阻斷傳播鏈，消防局將外勤分為2組，減少交班次數避免染疫。more...
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