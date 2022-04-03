花蓮消防隊員確診 勤務班次調整避免疫情擴大

花蓮縣消防局自強分隊1名隊員3天前快篩陰性，今天PCR採檢呈陽性，主管緊急要求同寢室3人居家隔離，最近同班次共7人列自主管理，勤務班次調整、分流，避免疫情擴大。

由於自強消防分隊鄰近慈濟醫院，且救護患者大多送往慈濟醫院，消防局官員指出，是因為救護時與急診室護理師有接觸互動，還是下班時間染疫，須等疫調後確認。

自強分隊晚間內部也進行環境清消，局長林文瑞立即召集副局長、秘書、科室主管及外勤大隊長開會，針對相關人員的勤務班次做調整與分流，加強防範、避免疫情擴散。

花蓮縣衛生局表示，確診資訊由中央疫情指揮中心發布後會再公布相關細節。

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