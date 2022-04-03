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恆春「台灣祭」首日採檢848人 已知731人PCR陰性
屏東縣政府因應「台灣祭」有COVID-19確診者參加，今天起設置4處篩檢站，首日採檢848人，先出爐731人PCR陰性，另117人仍在檢驗中。
屏東縣政府衛生局副局長張秀君告訴中央社記者，統計至今天晚上7時15分，南門醫院篩檢站共採檢326位，250位陰性、76位檢驗中；恆春基督教醫院篩檢站共採檢221位，180位陰性，41位檢驗中；恆春旅遊醫院篩檢站，共採檢301位，PCR皆陰性。另，恆春衛生所篩檢站也預計在今天晚上啟動。
台北女遊客（案24399）接連2天到墾丁參加「台灣祭」，2日卻收到台北職場同事COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診通知，活動現場嗨到一半，就趕緊跑到墾丁大街上的屈臣氏購買快篩試劑，未料竟驗出陽性，緊急通知主辦單位，立即由專責救護車送醫，最後PCR採檢確診。
縣府呼籲，若有呼吸道症狀的民眾，請立即到恆春南門醫院、恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院與恆春衛生所採檢。
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