快訊

林智勝首戰就開砲 獨占生涯全壘打王

一張圖看天氣！ 快變溫暖了 但這天起留意颱風是否形成

兒童染Omicron 羅一鈞：侵襲器官風險比流感高

中央社 / 台北3日電
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，對兒童來說，Omicron侵襲不同器官風險也比流感更高，須特別注意。圖／指揮中心提供
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，對兒童來說，Omicron侵襲不同器官風險也比流感更高，須特別注意。圖／指揮中心提供

外媒報導，兒童感染Omicron亞型變異株BA.2的致死率較流感高。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，對兒童來說，Omicron侵襲不同器官風險也比流感更高，須特別注意。

國內媒體引用外電報導，香港大學兒童及青少年科學系名譽臨床副教授、瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華1日表示，兒童感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron亞型變異株BA.2的死亡率，約為流感的7倍。

羅一鈞今天在中央流行疫情指揮中心記者會指出，Omicron與過去的COVID-19變異株相比，如最早在英國發現的Alpha變異株或最早在印度發現的Delta變異株等，雖然整體破壞力及侵略性都較低，但對兒童而言，與其他感冒病毒，甚至與流感病毒相比，Omicron卻有著較高風險出現多系統發炎症候群，包含神經系統。

羅一鈞進一步說明，事實上，Omicron變異株本來就會侵襲不同器官，對兒童來說，Omicron侵襲不同器官的風險比流感更高，甚至致死率亦然。就死亡率而言，特別容易發生在1歲以下幼童，兒童防範感染需要特別注意、觀察。

據指揮中心統計，自今年1月1日截至4月2日本土病例共1530例，1至4月中重度3名，其中1名死亡，輕症/無症狀佔比為99.8%、中重症0.2%。外界關注此數據是否意味COVID-19病毒已流感化，陳時中說，國內確診數目少，難以此數據推論流感化，Omicron對未接種疫苗的長者威脅仍很大。

對於確診者而言，COVID-19抗病毒藥也是防止病情惡化為重症重要一環，針對抗病毒藥購買，陳時中表示，藥物進口審查程序冗長，光進口就耗掉很多時間，加上藥品還在進行安定性試驗，若效期不夠長，所以無法準備太多，若藥廠，如輝瑞，提出申請效期延長就會大規模購買。

新冠肺炎 COVID-19 羅一鈞

延伸閱讀

疫苗接種當放寬匡列標準？ 陳時中證實「有在研議」但要看2大關鍵

柯文哲再嗆防疫無法畫SOP 陳時中：戰略戰術沒有矛盾

柯文哲要中央講明「與病毒共存或清零」？陳時中回應了

深夜請假因沒空洗衣服引熱議 羅一鈞盼：別聚焦於我

相關新聞

再創新高！本土+183「新北71例」 全台確診足跡一次看

新冠疫情升溫，各縣市近日來接連爆發案例，今（3）日國內本土確診新增183例，再創今年新高；境外移入個案有97例，其中63例為航班落地採檢陽性；本土案例以新北市新增71例最多，本土個案以個別傳播鏈來說，基隆小吃店的個案增加45例最多。聯合新聞網不斷更新整理今日全台所有足跡，讓您一次快速掌握資訊。

她讓台灣祭緊急喊卡 超機警確診者「1動作」 阻傳播擴大

屏東縣府連兩年在恆春鎮墾丁大灣遊憩區舉辦「台灣祭」音樂活動，今年活動吸引上萬民眾參加，卻因出現確診者足跡緊急喊卡。屏東縣...

確診飆升破三項紀錄 柯、侯喊話：清零還是共存

國內疫情再升溫，昨新增四○四例確定病例，包括一六○例本土個案、二四四例境外移入，落地採檢陽性人數達一八六人，三項紀錄都創...

北市女連兩天參加台灣祭 墾丁大街足跡去過這些地方

屏東縣昨天接獲台北市女確診者案24399，在4月1、2日到恆春旅遊，並進入台灣祭音樂現場，縣府今下午公布在屏東縣恆春的相...

基隆小吃店女服務生確診竟不在員工名單 林右昌：若有隱匿會開罰

中央今天公布與基隆市小吃店群聚案相關新增45例，基隆市長林右昌表示，與小吃店工作人員、消費者相關共6例，其中1名女性工作...

SOGO忠孝館特展6人確診 北市急匡120人、發送逾7萬簡訊

國內疫情升溫，北市大安區SOGO百貨忠孝館12樓日本和風節特展驚傳有確診者，北市衛生局證實，有6名確診，全為特展員工，已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。