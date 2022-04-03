墾丁免費快篩試劑2小時發完 屏東縣追加9000劑

「台灣祭」有COVID-19確診者參加，2天活動統計超過3萬人次進出，屏東縣府今天下午3時起，在台灣祭服務台發3000份快篩試劑，2個小時就發完，緊急追加9000份試劑送達。

台北女遊客（案24399）到墾丁參加「台灣祭」，2日卻收到台北職場同事COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診通知，活動現場嗨到一半，就趕緊跑到墾丁大街上的屈臣氏購買快篩試劑，未料竟驗出陽性，緊急通知主辦單位，立即由專責救護車送醫，最後PCR採檢確診。

屏東縣政府為安全起見，將「台灣祭」最後1天活動取消，今天同步發出近萬封的細胞簡訊，今天下午3時起在台灣祭的服務台發放3000份快篩試劑，很快地在2個小時內就發完，縣府緊急追加9000份快篩試劑，已經送抵會場繼續發放。

屏東縣政府呼籲，若有呼吸道症狀的民眾，請立即到恆春南門醫院、恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院與恆春衛生所採檢。

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