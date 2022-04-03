SOGO忠孝館特展6人確診 北市急匡120人、發送逾7萬簡訊
國內疫情升溫，北市大安區SOGO百貨忠孝館12樓日本和風節特展驚傳有確診者，北市衛生局證實，有6名確診，全為特展員工，已匡列所有特展工作人員，該百貨也清消停業一天，並安排全部800多位員工企業篩檢。
衛生局疾管科長張惠美說明，SOGO百貨忠孝館特展群聚案，截至今中午12時止，總計有6人確診，均為參與特展廠商的工作人員，居住地分別為桃園2例及台北、新北、台中、高雄各1例。
張惠美表示，該百貨12樓於3月22日至4月2日進行日本和風節特展，共有61個攤位、超過120名特展工作人員，目前已全數匡列居家隔離，由於各工作人員居住地不同，將由各個地方衛生單位安排採檢。
目前SOGO百貨已全館停業1天做環境清消，並安排所有員工共800多人企業快篩。衛生局呼籲，在3月22日至4月2日期間，所有參與日本特展的工作人員、外聘人員、百貨人員及民眾應用家用快篩採檢並自我健康監測，同時衛生局也會發送逾7萬封細胞簡訊給足跡重疊者。
另有關SOGO百貨忠孝館與台北捷運有聯通道，質疑有傳播的可能性，張惠美表示，該聯通道自今年初就在施工，目前沒有開放通行。
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