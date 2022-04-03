新竹市新增1確診 關東國小生匡列採檢陰轉陽

新竹市今天新增1名確診者，為日前公布案23263（關東國小學生）的匡列接觸者，PCR初採為陰性，居家隔離第4天通報發燒等症狀，就醫採檢後確診。

新竹市政府發布新聞稿，衛生局長吳欣席說明，今天新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案24369，為10多歲女童，是日前公布關東國小生案23263匡列接觸者。

吳欣席指出，案24369就醫採檢後確診，無公共場所足跡，目前匡列42人進行PCR採檢及居家隔離。

吳欣席說明，案24369為案23263關東國小合唱社團同學，匡列PCR初採為陰性，居家隔離第4天通報發燒等症狀，再採檢後陰轉陽，無公共場所足跡，該案目前已在醫院治療中。

吳欣席指出，衛生局匡列案24369同住家人1人、同班同學36人、英文補習班5人，共42人進行PCR採驗、居家隔離。

商品推薦