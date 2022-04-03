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直播／確診連3日破百屢創新高！今日本土增183例、境外97例

直播／疫情升溫案例多 15:10記者會說明

桃園今增22例本土 搭捷運、逛賣場、看電影6區足跡曝

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦。聯合報系資料照
桃園市長鄭文燦。聯合報系資料照

桃園市今天新增22例本土確診，市府稍早公布最新疫調足跡，遍及桃園、中壢、平鎮、楊梅、龜山、觀音等6區，除了逛大潤發、7-11等賣場、超商外，確診者還曾搭機場捷運，也到過中壢威尼斯及桃園統領in89電影院等，市府呼籲曾出入的民眾於足跡重疊次日起14天自我健康監測，若有症狀請就醫採檢。

桃園市公布最新疫調足跡。圖／市府提供
桃園市公布最新疫調足跡。圖／市府提供
桃園市公布最新疫調足跡。圖／市府提供
桃園市公布最新疫調足跡。圖／市府提供

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