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基隆+39最新足跡 民謠小吃、酒吧入列

疫苗接種放寬匡列？ 陳時中「有在研議」

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不斷更新／北市+19最新足跡曝 連3天搭北捷淡水線

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠疫情升溫，各縣市近日來接連爆發案例，今（3）日國內本土確診新增183例，再創今年新高。圖／指揮中心提供
新冠疫情升溫，各縣市近日來接連爆發案例，今（3）日國內本土確診新增183例，再創今年新高。圖／指揮中心提供

新冠疫情升溫，各縣市近日來接連爆發案例，今（3）日國內本土確診新增183例，再創今年新高；境外移入個案有97例，其中63例為航班落地採檢陽性；本土案例以新北市新增71例最多，本土個案以個別傳播鏈來說，基隆小吃店的個案增加45例最多。聯合新聞網不斷更新整理今日全台所有足跡，讓您一次快速掌握資訊。

【基隆市】【台北市】【新北市】【桃園市】【新竹縣】【台中市】【彰化縣】【嘉義縣】【台南市】、【高雄市】、【屏東縣】、【宜蘭縣】【花蓮縣】、【台東縣】、【金門縣】





台北市今（3）日新增19例本土確診個案，分布10個行政區，其中中山區4例，松山區、大安區、中正區、內湖區、士林區、北投區各2例，信義區、萬華區、文山區各1例。衛生局也公布案23878及案23883北市公共場域足。

北市今公布案23878的確診足跡。圖／北市衛生局提供
北市今公布案23878的確診足跡。圖／北市衛生局提供

北市今公布案23878的確診足跡。圖／北市衛生局提供
北市今公布案23878的確診足跡。圖／北市衛生局提供



新北市今日新增71例，人數比昨天略為增加，其中有6例新增足跡相關採檢陰轉陽、64例居隔採檢陽性、1例居隔離陰轉陽。確診者足跡包括星巴克中和景安門市、家樂福北大店、全家便利商店中和錦中店、中和新喬福保齡球館等。

新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供

新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供



桃園市今天新增22例本土確診，市府公布最新疫調足跡，遍及桃園、中壢、平鎮、楊梅、龜山、觀音等6區，除了逛大潤發、7-11等賣場、超商外，確診者還曾搭機場捷運，也到過中壢威尼斯及桃園統領in89電影院等。

桃園市公布最新疫調足跡。圖／市府提供
桃園市公布最新疫調足跡。圖／市府提供

桃園市公布最新疫調足跡。圖／市府提供
桃園市公布最新疫調足跡。圖／市府提供



新竹縣今天除增15例確診，也公布多處確診者足跡，其中包括高鐵新竹站、台鐵竹北站、健身工廠、路易莎等人員密集處，新竹縣環保局已陸續完成各場所清消。

新竹縣衛生局公布屏東確診案足跡，蛋糕店、手搖店都入列。圖／縣府提供
新竹縣衛生局公布屏東確診案足跡，蛋糕店、手搖店都入列。圖／縣府提供

桃園市確診者在新竹縣新豐鄉活動足跡，在保齡球館期間未全程戴口罩。圖／縣府提供
桃園市確診者在新竹縣新豐鄉活動足跡，在保齡球館期間未全程戴口罩。圖／縣府提供

新竹縣衛生局公布屏東確診案足跡，活動場所可見高鐵新竹站、健身工廠等。圖／縣府提供
新竹縣衛生局公布屏東確診案足跡，活動場所可見高鐵新竹站、健身工廠等。圖／縣府提供



台中市今再增本土確診4例，其中2例是台中婚宴確診者案23645的妻子案24329及3歲幼兒案24330，他們因一起參加VVG餐廳婚宴而確診。另還有兩例分別是桃園職場聚案接觸者、66多歲退休男性案24376，以及花蓮醫療機構接觸者、梧棲家庭主婦案23768的2歲幼兒，尚無全國案號。

案24376（66多歲退休男性）相關足跡。圖／台中市政府提供
案24376（66多歲退休男性）相關足跡。圖／台中市政府提供

台中市接獲外縣市個案有台中足跡點，包括3月27日晚間台中中港新光影城及4月1日中午國道三號清水服務區，已通知業者進行清消作業。圖／台中市政府提供
台中市接獲外縣市個案有台中足跡點，包括3月27日晚間台中中港新光影城及4月1日中午國道三號清水服務區，已通知業者進行清消作業。圖／台中市政府提供



彰化今天沒有新增新冠肺炎確診個案，但有外縣市確診者足跡，集中在彰化市，包括中菜餐廳立軒閣、精誠夜市的紐西蘭牛排，還有名店魚市爌肉飯與7-ELEVEN鑫彰安門市等。

彰化縣府今天新增確診者足跡。圖／彰化縣府提供
彰化縣府今天新增確診者足跡。圖／彰化縣府提供





國內的病例今天傳出再破百，但台南市目前沒有新增確診病例，衛生局今天公布一起新北市個案的台南足跡，一名未滿12歲女童與家人一起南下遊玩，先後前往中西區卡加米亞casamia cafe、歸仁區三井OUTLET PARK、摩斯漢堡高鐵台南店等地。

新北女童確診，在3月27日曾南下台南旅遊，市府緊急在高鐵台南站及台南火車站加強清消。圖／衛生局提供
新北女童確診，在3月27日曾南下台南旅遊，市府緊急在高鐵台南站及台南火車站加強清消。圖／衛生局提供











本土疫情升溫，台東縣今日零確診，但縣府昨日收到高雄市通報2高雄確診個案足跡，確診者曾經到台東市吃哈拉麵，買炸雞，也到成功鎮吃豆花，縣府已匡列4人列為自主健康管理。

高雄確診者24017、24018足跡圖。圖／台東縣政府提供
高雄確診者24017、24018足跡圖。圖／台東縣政府提供



金門又有新的確診個案，繼31日傳出第一起確診個案後，接著4月1日又有一起同行者的PCR採檢由「陰轉陽」，今天凌晨金門再添1例確診個案，為76歲男性住金城。

圖／金門縣府提供
圖／金門縣府提供

新冠肺炎 COVID-19 足跡

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