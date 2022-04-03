4月3日疫情整理包／疫情燒進立法院 金門確診者曾搭飛機
本土疫情升溫、多點爆發，《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。
金門76歲男性住金城，已打3劑疫苗，他自覺身體不適，自行快篩發現為陽性，主動聯繫縣衛生局，由衛生局啟動119送醫，在今天凌晨確診，Ct值20.8，目前已收住金門醫院負壓隔離病房。這位76歲的長者搭乘3月31日下午2:10華信航空1287班次自台北返鄉掃墓，坐在他前後排的同機乘客已被匡列，這起個案目前匡列居家隔離35人。more...
國民黨立委廖國棟今證實，國會辦公室助理在醫院檢測呈現新型冠狀病毒為陽性，目前正在隔離中，並依照指揮中心規定處理。more...
新竹縣今天（3日）新增15例個案，其中湖口仁慈醫院院內感染就占9例，目前研判為台中婚宴延伸護理師確診案導致；此外新豐移工宿舍又有5人陰轉陽及1例屏東縣確診相關；湖口仁慈醫院宣布全院只出不進，擴大匡列採檢並增加採檢頻率，疫調持續進行。more...
高雄市今天新增1例本土確診，高雄市衛生局表示，案24379是20多歲男性，為3月26日台中喜宴群聚衍伸至高雄市傳播鏈的職場密切接觸者，屬居隔期間陰轉陽，無社區風險。more...
台中婚宴群聚案目前已知造成同餐廳賓客23人，以及10名因與確診個案接觸的感染者，總計傳播鏈達33人，但據了解，因接觸而感染個案人數還有增加，台中市亦有非婚宴傳播鏈感染者出現，市府將進一步開記者會說明。more...
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