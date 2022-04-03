疫情燒進立法院 廖國棟辦公室2助理確診
本土疫情升溫，立法院今也傳出確診個案。國民黨立委廖國棟今證實，國會辦公室助理在醫院檢測呈現新型冠狀病毒為陽性，目前正在隔離中，並依照指揮中心規定處理。
立法院聯絡群組今日傳出緊急通知「如近期有至807廖國棟辦公室人員，請儘速進行快篩事宜，因辦公室有兩位同仁目前在醫院檢測呈陽性。」
廖國棟表示，他們也是回到台東才知道，目前接觸者該隔離的都隔離，該自主健康管理的都自主健康管理，都依照相關規定辦理，其他接觸者篩檢目前皆為陰性。
立法院秘書處表示，尚未接到台北市政府疫調通知，以及匡列相關人員，若確診足跡確定有進入立法院研究大樓，會立即展開清消。
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