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農委會有確診者足跡 陳吉仲：我鄉下小孩身體應該很好

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
陳吉仲說，他個人前天晚上也確認為陰性，並依照疫情指揮中心規定做好自我監測，因為是陰性，且未跟確診者密集接觸，昨天一樣到雲林下鄉勘災。記者吳姿賢／攝影
陳吉仲說，他個人前天晚上也確認為陰性，並依照疫情指揮中心規定做好自我監測，因為是陰性，且未跟確診者密集接觸，昨天一樣到雲林下鄉勘災。記者吳姿賢／攝影

農委會3月28日舉辦「全國十大績優農業產銷班頒獎」，典禮表演者日前確診新冠肺炎，農委會主委陳吉仲今天表示，4月1日下午4時30分收到衛生單位通知，頒獎典禮表演者確定陽性，但沒有任何症狀，農委會參加周一典禮的員工約有4、50，快篩結果都是陰性。

陳吉仲說，他個人前天晚上也確認為陰性，並依照疫情指揮中心規定做好自我監測，因為是陰性，且未跟確診者密集接觸，昨天一樣到雲林下鄉勘災，「我個人健康狀況非常好，因為是鄉下小孩身體應該很好」。

新冠肺炎 COVID-19

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