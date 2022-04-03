獨／醫療人員接觸過確診可繼續工作 但要連續戳鼻14天

本土病例連日創新高，社區大流行一觸即發，醫療人員若匡列為密切接觸者而隔離，很快就會出現人力短缺。為避免此情況，中央流行疫情指揮中心公布最新指引，接種三劑滿14天且無症狀的醫療機構和住宿式衛福機構第一線必要工作人員，PCR陰性即可提前返回工作，但之後14天內要一天PCR、一天快篩，且不得用深喉唾液檢體，等於是要天天戳鼻子。

根據指揮中心4月1日公布最新之「醫療照護工作人力短缺之應變處置建議 」，如果醫療照護機構已啟動人力備援計畫，但人力仍然不足，又無法將病人或機構服務對象轉介至其他機構，經地方衛生主管機關同意，可採行相關措施，將醫療人員原本應居家隔離的14天改為自主健康管理，提前返回工作。

根據最新指引，提前返回工作的前14天，每兩天要做一次PCR；沒有做PCR的日子就要快篩，快篩陰性，才能執行勤務。一天PCR一天快篩的14天結束後，進入7天自主健康管理期，期間還要再做兩次PCR。新指引並規定，不得使用唾液或深喉唾液檢體，相關檢驗以池化方式進行。

新指引的對象為已完成接種三劑達14天的無症狀密切接觸工作人員。不適用對象包括，非第一線照顧者、本身有免疫不全、未接種三劑滿14天、有相關症狀，以及高傳播風險的密切接觸，例如家戶內接觸者、未穿戴適當防護裝備執行插管或支氣管鏡等高風險醫療行為。

「這一定會有反彈的！」診所兒科醫師、基層醫療協會理事長林應然無奈地說，與其被停診14天而不個月沒收入，基層醫師可能還寧願被戳鼻子，但怕就怕部分縣市衛生局很可能會自行加嚴，還是要求一律去集中檢疫所隔離14天。「去集中檢疫所就像被關在監獄一樣，原本沒感染的在裡面還可能被感染，這就是為什麼現在要發快篩給民眾，民眾也不太願意拿。」 中央流行疫情指揮中心公布最新指引，接種三劑滿14天且無症狀的醫療機構和住宿式衛福機構第一線必要工作人員可提前返回工作，但14天內要天天檢驗。圖／擷取自新版醫療照護工作人力短缺之應變處置建議

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