獨／醫療人員接觸過確診可繼續工作 但要連續戳鼻14天
本土病例連日創新高，社區大流行一觸即發，醫療人員若匡列為密切接觸者而隔離，很快就會出現人力短缺。為避免此情況，中央流行疫情指揮中心公布最新指引，接種三劑滿14天且無症狀的醫療機構和住宿式衛福機構第一線必要工作人員，PCR陰性即可提前返回工作，但之後14天內要一天PCR、一天快篩，且不得用深喉唾液檢體，等於是要天天戳鼻子。
根據指揮中心4月1日公布最新之「醫療照護工作人力短缺之應變處置建議 」，如果醫療照護機構已啟動人力備援計畫，但人力仍然不足，又無法將病人或機構服務對象轉介至其他機構，經地方衛生主管機關同意，可採行相關措施，將醫療人員原本應居家隔離的14天改為自主健康管理，提前返回工作。
根據最新指引，提前返回工作的前14天，每兩天要做一次PCR；沒有做PCR的日子就要快篩，快篩陰性，才能執行勤務。一天PCR一天快篩的14天結束後，進入7天自主健康管理期，期間還要再做兩次PCR。新指引並規定，不得使用唾液或深喉唾液檢體，相關檢驗以池化方式進行。
新指引的對象為已完成接種三劑達14天的無症狀密切接觸工作人員。不適用對象包括，非第一線照顧者、本身有免疫不全、未接種三劑滿14天、有相關症狀，以及高傳播風險的密切接觸，例如家戶內接觸者、未穿戴適當防護裝備執行插管或支氣管鏡等高風險醫療行為。
「這一定會有反彈的！」診所兒科醫師、基層醫療協會理事長林應然無奈地說，與其被停診14天而不個月沒收入，基層醫師可能還寧願被戳鼻子，但怕就怕部分縣市衛生局很可能會自行加嚴，還是要求一律去集中檢疫所隔離14天。「去集中檢疫所就像被關在監獄一樣，原本沒感染的在裡面還可能被感染，這就是為什麼現在要發快篩給民眾，民眾也不太願意拿。」
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