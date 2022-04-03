桃園疫情擴大今起加開3採檢站 龍岡站最多可篩千人
桃園市疫情擴大，市政府今天起加開3處採檢站擴大民眾採檢防疫，中壢平鎮區龍岡大操場天幕旁採檢站今天上午9時起，提供民眾採檢，可能連假天氣陰冷，一早只見零星民眾前往做PCR採檢，龍岡大操場採檢站醫護人員說，今天至5日的每天上午9時到12時，提供民眾做PCR採檢，每天最多可篩檢1000人，請民眾自行前往篩檢。
桃園市受多條傳播鏈疫情影響，新增本土確診個案持續增加，中壢區中原大學、中原國小學生確診影響停課，市府清潔隊已前往周邊里鄰進行環境清潔消毒，普仁里長張鳳凰說，中原國小學生染疫全校停課，校內進行清消，該校周邊社區也進行環境清；普忠里長許志煒表示，中原大學學生確診停課，該里3個足跡已完成清消，呼籲有疑慮里民自行前往採檢站篩檢防疫。
桃園出現疫情多點傳播擴散現象，市政府採取動態清零策略，避免傳播鏈擴散，龍岡大操場採檢站今天起增開提供民眾PCR採檢，一早採檢民眾稀稀落落，廖姓夫妻表示，由於孩子停課，為了安全。趁早做篩檢比較安心。龍岡採檢站醫護人員說，連續3天早上均可做PCR採檢，隨到隨採檢，PCR篩檢報告24小時後上傳，民眾可自行下載App查詢。
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