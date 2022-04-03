三峽體育老師確診延燒3校 新北累計7校停課

國內疫情持續延燒，新北三峽某國小體育教師為樹林科技廠延伸個案，造成三峽區3校停課。新北市長侯友宜今日受訪表示，原先僅有3校停課，現在已停了7間學校。此外，已經要求跨校的活動一律暫停，校園室內場地也不能租借。

侯友宜今日出席「保生大帝聖誕文化祭登場暨參拜祈福」，針對疫情變化，會後受訪表示，現在面臨OmiconBA2傳播速度快，而且絕大多數都是無症狀，少部分是輕症，新北透過擴大匡列採檢，主動把確診者找出來，按照以往慣例，新北不怕案例多，只要把隱形傳播鏈阻斷，把無症狀找出來，減輕疫情傷害，才是我們目標方向。新北市人口區域範圍大，只要積極匡列採檢並全力以付，才是目標。

而新北三峽某國小因樹林科技廠延伸個案確診，侯友宜指出，新北市這次剛好有一位科任老師，在多校教學，造成多校爆發確診個案，而目前新北共停7間學校，已經要求跨校的活動一律暫停，校園室內場地也不能租借，一切以孩子的健康為最大的優先，清明假期以後開學，會戰戰兢兢全力以赴。

教育局表示，該師為科任教師並指導鄰近學校運動團隊，經擴大匡列採檢，經統計有3個學校2位老師16個學生確診。截至昨日，新北共7所學校有停課，包含上述提到的三峽區3校(國小、國中、高中)，另外還有先前已經公布的中和區、土城區以及永和區等4所學校。

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