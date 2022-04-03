疫情升溫再破百？ 指揮中心宣布下午3時記者會

國內疫情再升溫，原本無公開行程的指揮中心指揮官陳時中，今天下午3時臨時舉行記者會，對外說明疫情現況。

昨新增404例確定病例，包括160例本土個案、244例境外移入，落地採檢陽性人數達186人，三項紀錄都創今年新高。

本土案例以新北市新增52例最多，六都中僅台南未新增確診。若以傳播鏈相關聯性，則以基隆小吃店相關群聚新增42例最多，但昨新增有52例個案仍在疫調中，仍不清楚感染源。

指揮中心昨天也頒布分流新制、收治原則、擴大醫療量能等新制，盼能讓疫情受到控制。

北北基桃四縣市醫院，三日內開設對應比率的專責病房，並鼓勵各縣市籌設加強版防疫旅館；陳時中說，各縣市至少五十間房間，並以每萬人口設置二間為目標。

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