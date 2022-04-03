快訊

本土疫情今年只3縣市0確診 南投縣為台灣本島唯一淨土

疫情升溫再破百？指揮中心下午3時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情升溫再破百？ 指揮中心宣布下午3時記者會

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
指揮官陳時中下午3時臨時舉行記者會。本報資料照片
指揮官陳時中下午3時臨時舉行記者會。本報資料照片

國內疫情再升溫，原本無公開行程的指揮中心指揮官陳時中，今天下午3時臨時舉行記者會，對外說明疫情現況。

昨新增404例確定病例，包括160例本土個案、244例境外移入，落地採檢陽性人數達186人，三項紀錄都創今年新高。

本土案例以新北市新增52例最多，六都中僅台南未新增確診。若以傳播鏈相關聯性，則以基隆小吃店相關群聚新增42例最多，但昨新增有52例個案仍在疫調中，仍不清楚感染源。

指揮中心昨天也頒布分流新制、收治原則、擴大醫療量能等新制，盼能讓疫情受到控制。

北北基桃四縣市醫院，三日內開設對應比率的專責病房，並鼓勵各縣市籌設加強版防疫旅館；陳時中說，各縣市至少五十間房間，並以每萬人口設置二間為目標。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

桌球／林昀儒2採陰 今再受採檢

陳吉仲比照林右昌隔離10天？ 陳時中：地方政府未匡列

柯文哲要中央講明「與病毒共存或清零」？陳時中回應了

張惠妹演唱會觀眾脫罩飲酒恐挨罰 指揮中心回應了

相關新聞

疫情升溫再破百？ 指揮中心宣布下午3時記者會

國內疫情再升溫，原本無公開行程的指揮中心指揮官陳時中，今天下午3時臨時舉行記者會，對外說明疫情現況。

本土疫情今年只3縣市0確診 南投縣為台灣本島唯一淨土

國內新冠肺炎疫情擴大，本土確診病例數更是連續兩天破百，尤以昨天新增160例本土達到近期新高。根據「傳染病統計資料查詢系統...

確診飆升破三項紀錄 柯、侯喊話：清零還是共存

國內疫情再升溫，昨新增四○四例確定病例，包括一六○例本土個案、二四四例境外移入，落地採檢陽性人數達一八六人，三項紀錄都創...

基隆第6所學校淪陷 被匡列學生家長抱怨隔夜才通知採檢

基隆市出現第6所有學生確診的學校，東信國小1名學生的哥哥是二信高中確診學生，4月1日傳出確診。家長抱怨直到2日深夜才接獲...

連假第二天傳出專櫃確診 SOGO忠孝店4月3日閉店清消

近日確診飆升，國內疫情再升溫，連假第二天，遠東SOGO忠孝店今早在臉書粉絲專頁公佈，「為保障消費者及員工安全，忠孝店在今...

北部1遊客確診 屏縣府：台灣祭活動停辦

屏東縣府在屏東縣恆春半島舉辦「台灣祭」音樂活動，2日晚間因一名北部遊客PCR檢測陽性確診，屏東縣政府漏夜緊急研議，3日一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。