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本土疫情今年只3縣市0確診 南投縣為台灣本島唯一淨土

疫情升溫再破百？指揮中心下午3時說明

本土疫情今年只3縣市0確診 南投縣為台灣本島唯一淨土

聯合報 / 記者楊德宜邱宜君楊雅棠／台北即時報導
2022年全國嚴重特殊傳染性肺炎本土病例地理分布，台灣本島今年度只有南投縣仍維持0確診。圖／取自傳染病統計資料查詢系統
2022年全國嚴重特殊傳染性肺炎本土病例地理分布，台灣本島今年度只有南投縣仍維持0確診。圖／取自傳染病統計資料查詢系統

國內新冠肺炎疫情擴大，本土確診病例數更是連續兩天破百，尤以昨天新增160例本土達到近期新高。根據「傳染病統計資料查詢系統」的2022年全國嚴重特殊傳染性肺炎本土病例地理分布，台灣本島今年度只有南投縣仍維持0確診。

根據資料統計，今年國內本土病例總計1488例，多縣市淪陷，國內只有南投縣、連江縣、澎湖縣今年保持0確診。

本土確診數重災區超過百例的有桃園市519例、新北市270例、高雄市237例、基隆市139例、台北市103例。其他縣市本土病例兩位數有新竹縣72例、台南市35例、宜蘭縣19例、台東縣18例、苗栗縣14例、新竹市13例、彰化縣12例，本土病例個位數縣市有花蓮縣8例、台中市7例、雲林縣6例、嘉義縣6例、嘉義市4例、屏東縣4例、金門縣2例。

中央流行疫情指揮中心昨頒布分流新制、收治原則、擴大醫療量能等新制，盼能讓疫情受到控制。不過，雙北及台中市首長都喊話，要中央說清楚「要清零還是與病毒共存」。桃園市長鄭文燦昨說，看起來多點傳播情況已產生，未來要執行動態清零策略，展現防疫韌性，只要有傳播鏈，就要想辦法收斂，但「百人以上確診，未來可能經常性會看到」。

新冠肺炎 COVID-19

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