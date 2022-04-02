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基隆新增37例足跡公布 南榮公墓、驗車場、親水公園

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市疫情延燒，市府在基隆火車站南站設置篩檢站。記者許正宏／攝影
基隆市疫情延燒，市府在基隆火車站南站設置篩檢站。記者許正宏／攝影

基隆市長林右昌今天下午在防疫記者會公布，基隆群聚相關今天新增37例，主要是小吃店傳播鏈相關接觸或家戶家屬，及警局匡列相關人兩條線增加。市府並公布足跡，有早餐店、中正路尚品屋、中正路八方雲集、中正路全聯、煎包王、暖暖親水公司、七堵南興市場、南榮公墓慈暉廳公祭、成功一路全聯、八德路世億驗車站、暖暖親水公園、愛四路銀河小吃店。

基隆新增37例足跡公布，南榮公墓、驗車場、親水公園。圖／基隆市政府提供
基隆新增37例足跡公布，南榮公墓、驗車場、親水公園。圖／基隆市政府提供
基隆新增37例足跡公布，南榮公墓、驗車場、親水公園。圖／基隆市政府提供
基隆新增37例足跡公布，南榮公墓、驗車場、親水公園。圖／基隆市政府提供
基隆新增37例足跡公布，南榮公墓、驗車場、親水公園。圖／基隆市政府提供
基隆新增37例足跡公布，南榮公墓、驗車場、親水公園。圖／基隆市政府提供
基隆新增37例足跡公布，南榮公墓、驗車場、親水公園。圖／基隆市政府提供
基隆新增37例足跡公布，南榮公墓、驗車場、親水公園。圖／基隆市政府提供
基隆新增37例足跡公布，南榮公墓、驗車場、親水公園。圖／基隆市政府提供
基隆新增37例足跡公布，南榮公墓、驗車場、親水公園。圖／基隆市政府提供
基隆新增37例足跡公布，南榮公墓、驗車場、親水公園。圖／基隆市政府提供
基隆新增37例足跡公布，南榮公墓、驗車場、親水公園。圖／基隆市政府提供
基隆新增37例足跡公布，南榮公墓、驗車場、親水公園。圖／基隆市政府提供
基隆新增37例足跡公布，南榮公墓、驗車場、親水公園。圖／基隆市政府提供

新冠肺炎 COVID-19 基隆 林右昌

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