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新北今+52！確診足跡曝光 秀泰影城、新店IKEA、台藝大入列
新北市今天新增52例，新北市衛生局公布確診者足跡，包含寶雅、秀泰影城、郵局、IKEA新店店戶外廣場、台灣藝術大學表演廳、搭乘捷運板南線及多家便利超商。
案23638在3月27日曾搭捷運板南線往返中山國小站及江子翠站，28、29日曾搭捷運從江子翠站前往中山國小站。案23741在3月29日曾去寶雅三重仁愛店。案23785在3月27日曾去台灣珍有福土城日月光店及土城秀泰影城。
案23867在3月27、28、29日曾去過7-11連勝門市，28、29日曾去7-11藍山門市，28日去過中和泰和街郵局，29日去過全家便利商店中和勝平店、OK超商中和店、萊爾富北縣和泰店、7-11廣美門市、7-11永竹門市、中和泰和街郵局。
外縣市確診案23266在3月27日去過IKEA新店店及該店的戶外廣場，案23523、23535、23762在3月26日去過台灣藝術大學表演廳。
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