花蓮+5 慈濟醫院染疫風暴持續擴大縣府下午3時說明

花蓮慈濟醫院急診醫護染疫風暴未歇，中央流行疫情指揮中心下午公布，花蓮再增5名確診案例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，其中3名是醫院人員，至於詳細情形，花蓮縣衛生局下午3時將說明。

花蓮慈濟醫院一名急診護理師3月31日確診後，連續3天慈院都有新增染疫醫護，連同今天3人，累計院內染疫人員已達到7人，但院方對於是否為院內感染，態度保留，初步懷疑醫護是因治療新北來花蓮旅遊團、案23740的2歲男童而染疫。該旅遊團由4個家庭、9大5小組成，上月27至29日到花蓮旅遊，目前連同男童及其父母、同遊的民眾，該新北旅遊團已有6人確診。

指揮中心下午2時說明全台今日確診情況，公布花蓮新增5例。陳時中表示，原本慈濟醫院有4名醫護確診，另外醫院篩檢匡列後，再找出23877、Ct值17.9，案23880Ct值33.4、案24022的Ct值33為今天新增個案。 中央流行疫情指揮中心公布花蓮今新增5例，其中3例是慈濟醫院醫護人員。圖／中央流行疫情指揮中心提供

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