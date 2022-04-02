花蓮+5 慈濟醫院染疫風暴持續擴大縣府下午3時說明
花蓮慈濟醫院急診醫護染疫風暴未歇，中央流行疫情指揮中心下午公布，花蓮再增5名確診案例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，其中3名是醫院人員，至於詳細情形，花蓮縣衛生局下午3時將說明。
花蓮慈濟醫院一名急診護理師3月31日確診後，連續3天慈院都有新增染疫醫護，連同今天3人，累計院內染疫人員已達到7人，但院方對於是否為院內感染，態度保留，初步懷疑醫護是因治療新北來花蓮旅遊團、案23740的2歲男童而染疫。該旅遊團由4個家庭、9大5小組成，上月27至29日到花蓮旅遊，目前連同男童及其父母、同遊的民眾，該新北旅遊團已有6人確診。
指揮中心下午2時說明全台今日確診情況，公布花蓮新增5例。陳時中表示，原本慈濟醫院有4名醫護確診，另外醫院篩檢匡列後，再找出23877、Ct值17.9，案23880Ct值33.4、案24022的Ct值33為今天新增個案。
疫情快報
▪【疫情專題】4月2日新增本土160例、境外移入244例 無死亡案例
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【整理包】這些國人常出遊的國家 撐過兩年疫情風雨「你好嗎」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言