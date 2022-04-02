高雄公布確診者足跡 去過全聯、小北百貨
高雄今天新增9例本土個案，其中4例是前鎮化工廠居隔期間確診，另2例去阿里山旅遊，疑與同旅館互不認識的確診者接觸，接獲通知篩檢確診；另2人是3月下旬有花東旅遊史，昨天採檢陽性；另1人是中央集檢所工作人員，因外縣市同事24016確診，被匡列篩檢陽性確診，但同住三名家人目前都是陰性。
陳其邁說，高雄新增病例中花東旅遊史有兩位，阿里山有兩位，足見近期很多案例都是跨縣市移動造成染疫風險，他呼籲市民，如有呼吸道症狀與旅遊史，一定要就醫告知旅遊史並快篩。假如旅遊回來未被匡列，一旦造成疫情傳播，就比較嚴重。
高市衛生局也公布幾名確診病例相關足跡，案24017四十多歲男性，4月1日出現症狀，至診所快篩陽性，2日確診，他3月30日曾到楠梓三崎車業。24018四十多歲女性，是24017接觸者，3月31日去過仁武全聯福利中心。
案24021五十多歲男性，4月1日出現症狀，隔天出現症狀，是24016的接觸者，他3月28日去過全聯鳳山店及鳳山小北百貨青年店。
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