台中5家百貨、日月千禧酒店清消完畢 今恢復營業

近期國內疫情延燒，昨日本土新增104例確診，分布於全台各地，再創本土新高。胸腔暨重症專科醫師黃軒昨日在臉書發文，呼籲民眾注意「餐廳」、「廁所」這兩個空間，因為這兩處通常是人們卸下防備的場域，要更加嚴謹地貫徹防疫才能防堵COVID19 病毒。

2022-04-02 11:13