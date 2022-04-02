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港學者提醒注意Omicron新變種XE病毒 傳播率高一成

台中5家百貨、日月千禧酒店清消完畢 今恢復營業

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市政府昨召開防疫記者會，市長盧秀燕親自主持。本報資料照，記者林佩均／攝影
台中市政府昨召開防疫記者會，市長盧秀燕親自主持。本報資料照，記者林佩均／攝影

台中婚宴爆發群聚感染，昨台中市婚宴新增1例、花蓮旅遊1例及1例未列案號。昨五星級飯店日月千禧酒店、大魯閣新時代、老虎城、廣三SOGO、勤美誠品、金典綠園道均配合清消，今市府備查完成，5家百貨業者今恢復營業、日月千禧酒店今下午3點恢復營業。

台中市經發局表示，昨日中午至今早，市府已陸續收到大魯閣新時代、老虎城、金典綠園道、勤美誠品、廣三Sogo完成清消證明，經發局備查完成，今日正常營業。

觀旅局表示，日月千禧酒店昨日下午3時起停業1天進行清消，今早派員勘查，確定清消完成，今日下午3時恢復營業。

新冠肺炎 COVID-19

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