影／邊境14天改10天 侯友宜：爆發多條隱形傳播鏈

新北市昨新增40名確診個案，市長侯友宜今表示，邊境管制從14天改10天，光這幾天就有很多在4天內沒辦法找出一定比例的陽姓確診個案，從3月7日開始改為10天後，早就在社區陸續出現，尤其外籍移工大量引進，雖有打疫苗還是有確診個案不少，這段期間已進入社區及工廠。

侯友宜說， 政府政策開放邊境，這些陽性確診個案，絕對都有隱藏鏈在這地方，這樣的狀況難免爆發多條隱形傳播鏈，造成確診個案往上升造成衝擊，政府既然決定邊境開放，境內管控各地方就很辛苦，認為政府要擔起責任，把疫情穩穩守住。

侯友宜表示，新型病毒傳播速度快是意料當中，新北昨天確診個案大部分都是居隔採陽，事先無症狀，中和24個確診者裡面有18個都是無症狀，無症狀確診都是在社區裡面。而找出的24個確診者多數因足跡重複接到通知前往採檢後發現確診，希望民眾有疑慮就去篩檢站檢查。

另外關於北市宣布校外教學暫緩，侯友宜說，新北市學校防疫這部分會做好保護孩子，疫情變化隨時檢討，碰上清明連假提醒孩子出外把防疫做到好，學校要關心孩子活動，不是只有畢業典禮，每個活動都要關心，以安全作為重要防疫考量，學校以防疫為最大優先，活動在這底下才會辦下去。

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