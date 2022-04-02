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港學者提醒注意Omicron新變種XE病毒 傳播率高一成

軍艦案確診者傳染期不在台東 縣府：民眾可放心

中央社 / 台東縣2日電

海軍軍艦1名下士疫情確診者設籍台東，台東至今天累計18例；不過，台東縣政府表示，軍艦確診者傳染期都不在台東生活，請民眾放心。

台東縣政府中午發布新聞稿表示，台東縣今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）1確診案例，為服役於高雄海軍的下士（男性，30歲，CT值13.3），現在收治於高雄，由於設籍台東列為台東案。

台東縣衛生局表示，這名新增確診案例3月20日在高雄軍艦上服役，當時與案23277為軍艦上同寢室室友，因案23277於3月29日確診後，即在高雄匡列居隔，一採為陰，但昨晚出現症狀，再次採檢後為陽性確診，可傳染期都在高雄軍艦上，目前收治於高雄。

另外，台東昨日各快篩站篩檢狀況，關山快篩站72人、鹿野快篩站則有335人，結果全部皆為陰性，鹿野快篩站開設至今日上午11時30分。不過，衛生局提醒民眾不能因此鬆懈，面對病毒不能僥倖，必須持續做好個人防疫工作。

新冠肺炎 COVID-19

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