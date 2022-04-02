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專家擔憂「2地方」成為病毒突破口 呼籲民眾謹守「6原則」

聯合新聞網 / 綜合報導
醫師提醒，餐廳和廁所是人們最容易拿下口罩的地方，可能讓病毒有機可趁。圖為示意圖。記者侯永全／攝影
醫師提醒，餐廳和廁所是人們最容易拿下口罩的地方，可能讓病毒有機可趁。圖為示意圖。記者侯永全／攝影

近期國內疫情延燒，昨日本土新增104例確診，分布於全台各地，再創本土新高。胸腔暨重症專科醫師黃軒昨日在臉書發文，呼籲民眾注意「餐廳」、「廁所」這兩個空間，因為這兩處通常是人們卸下防備的場域，要更加嚴謹地貫徹防疫才能防堵COVID19 病毒。

黃軒表示，餐廳和厠所是民眾最無防範地卸下囗罩的地方，「好不容易戴口罩上班8個小時，只是去一下廁所或餐廳，就破功了！」他解釋，拿掉口罩是病毒入侵的好時刻，因為COVID19以飛沫傳播為主要途徑，尤其是Omicron 病毒更具有高度傳播的能力。

他建議民眾在外用餐時，要謹守「六六大順的用餐原則」：

一、實名登記，要量體溫。

二、離席前時，戴上口罩。

三、用餐前後，勤消毒手。

四、卸下口罩，安靜用餐。

五、不宜挪移，隔離用板。

六、踏出餐廳，再次洗手。

此外，黃軒也指出，人在沒配戴口罩的狀態下，「呼吸時：我們囗中每秒噴出的飛沫顆粒~135（85-691）顆；正常說話：我們囗中每秒噴出的飛沫顆粒 ~270（120-1380）顆；大聲說話：我們囗中每秒噴出的飛沫顆粒~570（180-1760）顆」，因此只要有一人剛好在同桌吃飯或近距離咳嗽接觸，都很有可能被傳染。

黃軒引用美國研究，「一個人拿下囗罩説話而已，他的飛沫加病毒可以滯留在空間12分鐘左右，這時你離開座位，又不戴口罩，當然很順的，病毒就入你的呼吸系統了」，況且Omicron 以無症狀感染為主，民眾不會意識到身邊的人可能是超級傳播者，所以在外用餐應該更加注重防疫。

新冠肺炎 COVID-19 Omicron

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