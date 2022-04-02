最火紅的類普篩到底是什麼？陳時中、莊人祥釋義炒熱網路聲量

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文/朱涵瑜

基隆市警局日前有員警前往小吃店用餐後確診，導致基隆地區疫情全面擴散，除了學校師生、民眾之外，市長林右昌也因為接觸確診的偵查隊長，而且當時並未戴上口罩，因此須進行居家隔離。針對基隆疫情，疫情指揮中心指揮官陳時中日前也前往視察，表示為了要揪出潛在黑數，要在基隆實施社區「類普篩」，消息一出，引發外界好奇，到底什麼是「類普篩」，該詞也連續兩天在網路上創下高討論度與關注度。

「類普篩vs.普篩」有何差異？指揮中心：政府提供快篩劑給民眾居家篩檢

普篩和類普篩究竟有何差異？根據指揮中心陳時中和莊人祥的說法，類普篩主要是針對這一次基隆染疫事件，為了要找出潛在感染者、揪出隱藏黑數而實施，由政府提供發放快篩試劑，讓相關區域的民眾能夠進行居家篩檢，正因如此，這次的類普篩計畫也被稱為「基隆模式」，若實施成功，未來還能應用在其他縣市。

基隆類普篩揪潛藏黑數！陳時中解釋「時空不同」 帶動類普篩網路熱議度

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/03/29~2022/03/31）統計調查，為了防堵基隆疫情，陳時中說要實施「類普篩」，該新詞出現之後，在3月30日當天，不僅有7,577筆討論，隔天討論度依舊不減，而且持續飆升至1萬8547筆。網友們除了討論到底什麼是類普篩之外，也有人認為類普篩就是普篩，因此質疑指揮中心在政策上是否雙標？對此，陳時中回應，如果是前年要做普篩，當時尚未有普篩工具，到了去年，快篩試劑主要都是專業使用，準確度也大約只有7成，但是現在家用快篩劑不僅普及，準確度更是高達9成以上，因此，陳時中強調解釋，這一次希望基隆地區實施類普篩，就是因為和過去的時空背景完全是不一樣的情況。而陳時中的這番說法，更加帶動類普篩的熱議度。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎



類普篩網路熱門關鍵字！「基隆模式、雙標、時空背景不同」入榜

進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/03/29~2022/03/31）觀察分析，網友們談到類普篩時，最常提到的熱門關鍵字包括傳播鏈、防堵、疫情、潛藏黑數等等之外，另外，像是時空不同、背景不同、基隆模式、雙標等字詞也都入榜。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎



分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月29日至2022年03月31日。

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