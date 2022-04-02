羅一鈞沒空洗衣服 蘇揆勸婚

衛福部長陳時中出席小英之友會時爆料，疾管署副署長羅一鈞前晚突然向他請假，原因是「要回家洗衣服」，令他心酸。行政院長蘇貞昌昨說，回家和太太一起洗衣服是很好的舒壓；現在新婚又有很高額的租金補貼，正是時候，請羅考慮。羅一鈞昨說，謝謝好意，同仁都很辛苦，請大家不用聚焦他。

名嘴酸，羅一鈞忙到沒時間洗衣，陳時中倒有時間跑攤，還把故事拿來說嘴。醫師姜冠宇也說，別認為娶太太是來幫忙做家事，他替蘇的發言捏一把冷汗。

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