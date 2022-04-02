不斷更新／北市公布46處確診足跡 饒河夜市、士林官邸、靈糧堂入列
清明連假首日，新冠疫情再次升溫，各縣市近日來接連爆發案例，今（2）日國內本土確診新增160例，再創今年新高。另有244例境外移入，其中186例為航班落地採檢陽性；本土案例以新北市新增52例最多，基隆某場所暴增42例，目前該群聚已累計157例。聯合新聞網不斷更新整理今日全台所有足跡，讓您一次快速掌握資訊。
【基隆市】、【台北市】、【新北市】、【桃園市】、【台中市】、【台南市】、【高雄市】、【屏東縣】、【宜蘭縣】
基隆市長林右昌今天下午在防疫記者會公布，基隆群聚相關今天新增37例，主要是小吃店傳播鏈相關接觸或家戶家屬，及警局匡列相關人兩條線增加。
台北市今天有18例本土確診個案，衛生局公布10張確診足跡；足跡跨族各個行政區，包括大安區靈糧堂、饒河夜市、士林官邸、捷運站、公車和台鐵等處。
新北市今天新增52例，新北市衛生局公布確診者足跡，包含寶雅、秀泰影城、郵局、IKEA新店店戶外廣場、台灣藝術大學表演廳、搭乘捷運板南線及多家便利超商。
桃園今天新增22例確診者及52例境外，桃園累計確診案例2261人，目前居家隔離人數1411人，而市府公布處確診足跡，包括各大主要賣場、圖書館、火鍋、夜市、便利超商等知名店等場所。
台中市衛生局今接獲外縣市通知，北部縣市新增4例本土確診者有台中市足跡，其中三名確診者為親子關係，曾到訪台中市知名科博館恐龍廳、輕井澤用餐，目前相關場域環保局進行清消作業。
台南市今日沒有新增COVID-19病例，但有2名分別為50多歲的基隆市男性個案23853、40多歲的基隆市女性個案23865於3月31日在台南市活動。
高雄今天新增9例本土個案，其中4例是前鎮化工廠居隔期間確診，另2例去阿里山旅遊，疑與同旅館互不認識的確診者接觸，接獲通知篩檢確診；另2人是3月下旬有花東旅遊史，昨天採檢陽性；另1人是中央集檢所工作人員，因外縣市同事24016確診，被匡列篩檢陽性確診，但同住三名家人目前都是陰性。
屏東縣任職保安警察第5總隊的51歲男員警，日前支援高雄集中檢疫所勤務，4月1日結束勤務後快篩陽性，轉到醫院PCR採檢呈陽性確診，確診案號「24016」。
宜蘭縣今天新增7人染疫，分別是都有在喜姆比舞蹈藝想空間上課的6名國小學童，其中5人是在居家隔離期間「陰轉陽」，另有1位龍德造船廠的員工。縣府今天下午公布縣內、外共4名確診者足跡。
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