花蓮慈院急診部再增3確診 初步掌握感染源

花蓮今天再增3例確診，皆為花蓮慈濟醫院急診部醫護人員，連同昨天確診女護理師，初步懷疑感染源是曾於3月底就醫的新北2歲確診男童，目前已匡列38人居家隔離，151人自主健康管理。

花蓮縣衛生局長朱家祥下午於花蓮縣流行疫情指揮中心記者會指出，新增3名確診分別為41歲小兒科男醫師（案23628）、57歲男性小兒科醫師（案23649）及27歲男性護理師（案23629），皆因急診部女護理師（案23529）3月31日確診後，被匡列採檢確診。

朱家祥指出，經回推相關接觸者，曾到急診室就診的新北1家3口也相繼採檢確診，因2歲男童Ct值較高，且急診部4名確診醫護人員都曾治療過他，初步懷疑感染源來自男童。

朱家祥表示，慈院新增3名個案皆已完整接種疫苗，2名小兒科醫師都曾於3月30日出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，27歲男性護理師無症狀。

朱家祥指出，確診的新北1家3口與其他3家庭共14人組團，3月27日至29日開車來花蓮旅遊，2歲男童（案23740）旅遊期間發燒、抽筋，曾2度到花蓮慈濟醫院急診室就醫，經採檢同團共6人確診，在花蓮旅遊足跡包括花蓮市、吉安鄉、新城鄉及秀林鄉。

朱家祥指出，相關個案足跡業者共51家、公共場所足跡清消約30處；即日起至5日下午4時至晚上10時，將於花蓮火車站前站出口設置新冠疫苗接種站，提供民眾隨到隨打莫德納第1、2劑及追加劑。

媒體問到這次是否為院內感染，列席記者會的花蓮慈濟醫院醫務秘書李毅回覆，初步認為病毒是從外面進到醫院感染到同仁，並不是同仁間互相感染，或是同仁感染到病人，在院內感染的定義還是保留，仍待基因定序結果。

李毅表示，因急診仍有14名醫護人員進行居家隔離、自我健康管理，目前已調度其他部門支援急診業務，已恢復急診部運作，對於急重症、急救、車禍等重大疾病仍然可應付。

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