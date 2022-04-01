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北市公布63處海量確診足跡 分布8行政區

「類普篩」不如「類升級」？ 陳時中：會再詳細了解

北市公布7大張確診足跡 分布各個行政區

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

台北市今天新增12例本土確診個案，衛生局公布7大張足跡，分布各個行政區，包括捷運站、公車、餐廳、甜點店、酒吧、便利商店、藥局、手搖飲料店、Costco、診所等處。

台北市今天有12例本土確診病例，衛生局公布7大張確診足跡。圖／北市衛生局提供
台北市今天有12例本土確診病例，衛生局公布7大張確診足跡。圖／北市衛生局提供
台北市今天有12例本土確診病例，衛生局公布7大張確診足跡。圖／北市衛生局提供
台北市今天有12例本土確診病例，衛生局公布7大張確診足跡。圖／北市衛生局提供
台北市今天有12例本土確診病例，衛生局公布7大張確診足跡。圖／北市衛生局提供
台北市今天有12例本土確診病例，衛生局公布7大張確診足跡。圖／北市衛生局提供
台北市今天有12例本土確診病例，衛生局公布7大張確診足跡。圖／北市衛生局提供
台北市今天有12例本土確診病例，衛生局公布7大張確診足跡。圖／北市衛生局提供
台北市今天有12例本土確診病例，衛生局公布7大張確診足跡。圖／北市衛生局提供
台北市今天有12例本土確診病例，衛生局公布7大張確診足跡。圖／北市衛生局提供
台北市今天有12例本土確診病例，衛生局公布7大張確診足跡。圖／北市衛生局提供
台北市今天有12例本土確診病例，衛生局公布7大張確診足跡。圖／北市衛生局提供
台北市今天有12例本土確診病例，衛生局公布7大張確診足跡。圖／北市衛生局提供
台北市今天有12例本土確診病例，衛生局公布7大張確診足跡。圖／北市衛生局提供

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