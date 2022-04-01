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北市公布63處海量確診足跡 分布8行政區

「類普篩」不如「類升級」？ 陳時中：會再詳細了解

雙北2確診者有活動足跡 新竹市匡列180人採檢

中央社 / 新竹市1日電

台北市及新北市的2名確診個案，分別於3月24日及3月27日有新竹市活動足跡，包括東區、香山區的餐廳，新竹市政府疫調後共匡列180人，已安排採檢工作。

新竹市政府發布新聞稿表示，經疫調顯示，新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案23508曾於3月24日中午12時至下午1時30分到東區柴橋路草根廚房用餐；台北市確診者案23266曾於3月27日晚間7時30分至9時到香山區長興釣蝦場與友人共同用餐。

竹市府表示，接獲通報後立即啟動應變措施，3月31日晚上已通知相關店家完成消毒，並透過店家提供訂位名單、實聯制及車辨系統進行聯繫。

新竹市政府衛生局表示，相關接觸者已匡列180人（新竹市98人、外縣市82人），目前完成37人篩檢結果為陰性，也依風險等級通知居家隔離及自主管理。

新冠肺炎 COVID-19

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