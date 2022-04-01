不斷更新／北市滿滿七大張足跡圖曝光 機捷、北捷5線跑透透

新冠疫情再次升溫，各縣市近日來接連爆發案例，今（1）日國內本土確診新增104例，創下今年新高；境外移入個案有132例，其中75例為航班落地採檢陽性；本土以新北市40例最多，其中有2縣市新增傳播鏈，包括桃園某電商公司，一口氣暴增22例確定病例，以及花蓮慈濟醫院也新增6名確定病例，聯合新聞網不斷更新整理今日全台所有足跡，讓您一次快速掌握資訊。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

【基隆市】、【台北市】、【新北市】、【桃園市】、【彰化縣】、【高雄市】







基隆今（1）日新增20例，小吃店傳播鏈延燒，目前相關確診已累計115例，指揮中心指揮官陳時中表示，基隆還沒有大爆發，相信繼續會有個案。







台北市今（1）日新增12例本土確診個案，衛生局公布7大張足跡，分布各個行政區，包括捷運站、公車、餐廳、甜點店、酒吧、便利商店、藥局、手搖飲料店、Costco、診所等處。

台北市今天有12例本土確診病例，衛生局公布7大張確診足跡。圖／北市衛生局提供 台北市今天有12例本土確診病例，衛生局公布7大張確診足跡。圖／北市衛生局提供 台北市今天有12例本土確診病例，衛生局公布7大張確診足跡。圖／北市衛生局提供 台北市今天有12例本土確診病例，衛生局公布7大張確診足跡。圖／北市衛生局提供 台北市今天有12例本土確診病例，衛生局公布7大張確診足跡。圖／北市衛生局提供 台北市今天有12例本土確診病例，衛生局公布7大張確診足跡。圖／北市衛生局提供 台北市今天有12例本土確診病例，衛生局公布7大張確診足跡。圖／北市衛生局提供







新北市新增40例，新北衛生局公布確診者足跡，包含去過大潤發、好市多、美廉社、愛買採買，曾搭乘台鐵、高鐵往返縣市之間。

新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供 新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供







桃園市今（1）日新增20名確診者，市政府防疫團隊一口氣公布多確診者64處足跡，包括各大主要賣場、便利商店、影城、公車站、麥當勞、火鍋等知名店等場所。

桃園市新增確診者足跡之一。記者鄭國樑／翻攝 桃園市新增確診者足跡之二。記者鄭國樑／翻攝 桃園市新增確診者足跡之三。記者鄭國樑／翻攝







彰化監獄接獲疾管局通知，3月29日下午有確診者足跡，3月31日下午到4月10日停止辦理接見與送入飲食，4月11日下下周一起恢復正常運作。







高雄市長陳其邁指出，新增的2例個案是化工廠群聚案衍生，累計1人傳染16人，沒有社區傳染風險；另外還有2個台北確診個案30日搭高鐵南下高雄掃墓，活動一天足跡單純。

台北市24735、24736的活動足跡。圖／高市衛生局提供

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