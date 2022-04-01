台中疫情延燒…辦自助婚宴=零防疫限制 醫：最可怕的還沒來

昨日本土新增87例，其中台中婚宴群聚案在婚禮當天採自助取餐模式。精神科醫師沈政男在臉書粉專發文表示並提到，如果事前知道，一定會給一句：「不要辦自助餐婚宴，不然你們的蜜月將在隔離中進行」。

沈政男在臉書對台中婚宴群聚案發表看法，他認為自助餐倒還好，不過婚宴場合氣氛歡樂，人與人之間的互動也會特別多，辦自助婚宴就是防疫限制趨於零的證明。他示警，現在天下尚未太平，最可怕的還沒來，呼籲大家不要鬆懈防疫，春假期間不要前往高傳染風險場合。

他指出，三個月來，台北就是相對乾淨的，絕非「外縣市感染，台北一定免不了」。他以基隆和中和群聚案件為例，他認為目前陽性篩檢率以非常低，清零並非天方夜譚。只要不是大型餐廳群聚案，疫情就能得到控制。他提到，因為BA.2傳播力更強，但也更容易曝光，也是他提出「沒有隱形傳播鏈」的原理。他說：「以清零為目標是正確的，只是要怎麼清零，必須與時俱進，隨時想出最適當的方法」。

最後沈政男呼籲，台灣要開始考慮內用疫苗護照或限制團體人數，不要人家都在解封，只有台灣還在鎖國。並說：「大家繼續努力，把這波疫情控制下來，不要造成同胞無謂的傷亡」。

許多網友留言分享看法，「人命比什麼都重要！謝謝醫師」、「有信心台灣可以做到」、「我也相信臺灣疫情，這一波，依然可以過關～」、「大家加油」。

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