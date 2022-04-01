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基隆31家小吃店可復業僅7店開門 2家違規被送辦
基隆小吃店群聚案疫情持續延燒，全市兼營卡拉ok的小吃店有224家，市府下令停業3天，目前已有31家符合條件申請復業成功，但市府聯合警方昨晚前往查緝，發現只有7家有開業，但有4家沒有半個客人，有2家違規，依違反傳染病防治法移送衛生局開罰。
產發處說，兼營卡啦OK的小吃店要復業，應檢具基隆市設置視聽歌唱設備營業場所小吃店（兼營卡拉OK）恢復營業申請表及切結書、工作人員名冊等到產發處工商管理科辦理。
產發處呼籲，疫情嚴峻，請相關從業人員盡速到市府開設的篩檢站免費篩檢，符合資格未施打疫苗也儘快去施打，保護自己與家人健康，也早日取得復業資格。
昨晚31家可復業的小吃店只有7家開業，有4家連半個客人都沒有，有2家有違規事項，1家未落實實聯制，1家員工無法出示疫苗施打紀錄。
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