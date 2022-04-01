清明連假恐再釀本土疫情 指揮中心下午2時記者會說明

清明連假自明天起共4天，不少民眾準備返鄉掃墓祭祖，但近日國內本土疫情多點延燒，橫跨北北基、桃竹台中、台東、金門等10縣市，指揮中心指揮官陳時中提出警訊，憂心清明連假的人潮移動及聚餐群聚，將引發另一波疫情，需要嚴密監測。最新防疫政策，中央流行疫情指揮中心今於下午2時舉行記者會，將由指揮官陳時中親自說明。

昨日本土個案新增87例，再創近9個月以來新高，近日基隆小吃店群聚仍持續新增個案，目前已累計確診91人，指揮中心憂潛藏社區傳播鏈，因此宣布在基隆執行「類普篩」，不過至今還沒確認計畫細節，讓國內許多專家憂心，不趕快做根本沒用。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，類普篩還在規畫，而且還在等試辦，他說「要做就要趕快，動作太慢也沒有用了」。類普篩會有一定的效果，但非強制篩檢會有多少人願意使用、回報都是關卡，基隆有一半人口願意配合就不錯了。

台大公衛學院教授陳秀熙指出，「類普篩」相較「普篩」最大不同在前者使用居家快篩、後者PCR篩檢。類普篩推出前，社區篩檢站亦是使用PCR篩檢。不過，社區篩檢站須出門採檢不夠普及，類普篩使用居家快篩，能短時間篩出高病毒個案，後續搭配PCR，即時匡列可避免第二波流行。

前疾管局副局長施文儀表示，他一向反對大規模的普篩，血清學調查比普篩更重要，如果不做血清學調查，只能永遠追著疫情跑。他呼籲，指揮中心不要只看眼前的疫情，要著手做好「大流行應變計畫」，備妥足量的醫療量能和藥物，同時執行全台血清大調查。

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