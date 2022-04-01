高雄增2例 化工廠群聚案隔離期滿陰轉陽
高雄市長陳其邁出席高雄中學百年校慶接受媒體採訪表示，高雄今天新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，為化工廠群聚匡列個案，隔離期滿陰轉陽。詳細將於下午2時30分召開記者會說明。
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