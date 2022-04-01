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新冠本土疫情燒進崇右、慈濟 1日確診個案學校一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
30日台北某國小老師確診，台北聯醫下午進駐，在學校學生活動中心對師生進行篩檢。圖／聯合報系資料照（記者曾學仁攝影）
30日台北某國小老師確診，台北聯醫下午進駐，在學校學生活動中心對師生進行篩檢。圖／聯合報系資料照（記者曾學仁攝影）

台灣新冠肺炎本土疫情多點爆發，自24日以來已逾300例，此波疫情也蔓延至校園，今（1）日有不少學校師生確診，《聯合新聞網》整理今日相關學校師生確診資訊。

▌延伸閱讀：

新冠本土疫情攻陷校園 31日確診個案學校一次看
新冠本土疫情多點爆發 30日確診個案學校一次看

▍崇右影藝科大

崇右影藝科大傳出一名學生確診，感染源不明，尚在疫調了解，校方通知即起至4/10全校採線上遠距教學。據最新消息，有2名接觸學生快篩陽性，已到醫院再採PCR確認，目前等待結果。


▍慈濟大學

慈濟大學3/31深夜宣布有一名教師確診，1日起校園全面清消、教職員改採居家上班，4/6起，教職員工依三級警戒模式上班，校園暫緩對外開放，全校課程改採同步或非同步遠距教學到4月10日，4月11日後再視疫情進行調整。

新冠肺炎 COVID-19

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